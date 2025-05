SALVINI IN ABRUZZO: “ASSOLUTAMENTE CONTRARIO A QUALSIASI RIARMO EUROPEO”

SULMONA – “Sono assolutamente contrario a qualsiasi tipo di riarmo europeo perché siamo un Paese libero e sovrano. Se si tratta di investire soldi per la sicurezza interna e per assumere carabinieri, sì. Se si tratta di fare debito a Sulmona per andare a comprare i carri armati a Berlino, quello no”.

Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, leader della Lega, a Sulmona (L’Aquila) dove è arrivato per partecipare a un incontro a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Luca Tirabassi.