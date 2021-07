SALVINI IN ABRUZZO, NUOVI INGRESSI NELLA LEGA

L’AQUILA – Nuovi ingressi nella Lega in Abruzzo dove oggi, prima a Pescara e poi all’Aquila, ha fatto tappa il leader del carroccio Matteo Salvini, nell’ambito della campagna avviata in tutta Italia per chiedere il referendum sulla riforma della giustizia.

All’Aquila, prima delle interviste con i giornalisti, Salvini ha avuto un incontro con i nuovi entrati insieme allo Stato maggiore abruzzese del partito, tra cui il segretario regionale, il deputato Luigi D’Eramo, il vice presidente della Regione, Emanuele Imprudente, il coordinatore Lega della provincia dell’Aquila Tiziano Genovesi.

Hanno aderito alla Lega l ‘assessore comunale di Tagliacozzo Giuseppe Mastroddi, il consigliere comunale dell’Aquila Luciano Bontempo, eletto con l’Udc, il consigliere comunale di Sante Marie, Lorenzo Pendenza.