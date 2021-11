SAM DEMETRIO NE’ VESTINI, CONSIGLIO COMUNALE: “SCRICCHIOLA MAGGIORANZA SINDACO DI BARTOLOMEO”

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – “La maggioranza del Consiglio comunale di San Demetrio Ne’ Vestini (L’Aquila), guidata dal sindaco Antonio Di Bartolomeo, è investita dalla bufera dopo solo un anno dal suo insediamento. Il punto all’odg che ha aperto la grave frattura, conclamata nel Consiglio comunale dello scorso 3 novembre è stato: Approvazione Atto costitutivo e Statuto dell’’Azienda Speciale Territorio e Cultura-ATC’ costituitasi per risolvere l’annosa questione della delle Grotte di Stiffe e con funzioni di gestione e valorizzazione dei beni culturali e di complessi museali”.

Così, in una nota il Gruppo San Demetrio Rinasce.

Il gruppo di minoranza ha evidenziato il fatto che “solo un anno fa è stato approvato lo statuto e l’atto costitutivo della società in house dagli stessi consiglieri che oggi invece cambiano idea radicalmente, oltre a tutte le problematicità relative alla costituzione dell’azienda speciale. Questo dopo aver richiesto l’ennesima consulenza, costata 15 mila euro alle casse comunali. A rendere instabile l’amministrazione, la dichiarazione letta dal vicesindaco che ha votato contro l’Azienda Speciale e dal Consigliere di maggioranza con delega proprio alla cultura! È emerso un forte scollamento, particolarmente grave perché investe la Giunta comunale stessa”.

“Appare chiaro che il corretto rapporto tra i diversi organi dell’Amministrazione presenta notevoli segni di cedimento. Il sindaco e i consiglieri non hanno ricevuto una delega in bianco, ma hanno l’obbligo di rispettare il mandato che i cittadini hanno loro conferito con il voto nell’interesse dell’ente. Un mandato che lega le scelte amministrative al programma che è stato presentato in campagna elettorale. A conclusione del lungo Consiglio Comunale di mercoledì 3 u.s., l’assise ha approvato in via definitiva il provvedimento con un solo voto di scarto: cinque voti contrari e sei favorevoli! Sarà ora necessario un immediato cambio di rotta?!”, conclude la nota.