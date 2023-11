SAN BENEDETTO: AL VIA MESSA IN SICUREZZA DELL’INCROCIO TRA SP MARRUVIANA E VIA GIOVENCO

SAN BENEDETTO DEI MARSI – È ufficiale. Inizio settimana prossima prenderanno avvio i lavori di messa in sicurezza dell’incrocio tra la SP 20 Marruviana e Via Giovenco (L’Aquila), una delle intersezioni piú pericolose e su cui, negli ultimi anni, si sono registrati numerosissimi incidenti. Lo rende noto il consigliere provinciale Quirino D’Orazio.

“I lavori dell’importo di € 200.000, interamente finanziati dalla Provincia di L’Aquila, consisteranno nella realizzazione di una rotonda con traffico canalizzato, posizionamento di 12 lampioni a led, griglie di raccolta acque piovane, nuovo manto stradale, nuova segnaletica orizzontale e verticale, con sostituzione e realizzazione di nuovi cordoli. Un intervento che si attendeva da tempo, per il quale sento di ringraziare il presidente Angelo Caruso, tutti i Consiglieri che hanno appoggiato da subito la mia richiesta ed i tecnici, che hanno curato la fase di progettazione e affidamento. Grazie a questo lavoro, sono convinto che il livello di sicurezza di questa arteria sarà migliorato in maniera netta ed indiscutibile. Riuscire a raccogliere le richieste dei numerosi cittadini, trasformandole in risposte vere e concrete é la missione di chi, come me, fa politica per passione”.