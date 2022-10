SAN BENEDETTO DEI MARSI: IN ARRIVO OLTRE 2 MILIONI DI EURO PER REALIZZARE IL NUOVO ASILO NIDO

AVEZZANO – Il sindaco di San Benedetto dei Marsi, Quirino D’Orazio annuncia che “con Decreto del Direttore Generale e Coordinatore dell’Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell’Istruzione del 26 Ottobre è stata sciolta la riserva sull’ammissibilità del contributo richiesto dalla nostra Amministrazione comunale. A seguito dell’approfondita istruttoria e dei chiarimenti da noi forniti,

l’unità di missione del ministero dell’Istruzione ha ufficialmente assegnato alla nostra Città un finanziamento di € 2.400.000 sui 2.500.000,inizialmente richiesti”.

“Grazie a questo ennesimo e straordinario contributo”, prosegue, “si completerà l’operazione di messa in sicurezza di tutti i plessi scolastico e si amplierà l’offerta didattica e formativa con la realizzazione di un nuovo asilo nido che consentirà l’attivazione di un nuovo servizio che mancava alla nostra città offrendo ai genitori dei bambini tra 0 e 2 anni la possibilità di una valida soluzione per contribuire alla crescita dei figli”.

“Ora sarà possibile a demolizione e ricostruzione del Plesso Scolastico di Via San Cipriano,per il quale è stato ottenuto un contributo di € 5.450.000, incrementato del 20% circa per fronteggiare l’aumento dei prezzi dei materiali; il consolidamento e adeguamento sismico dell’edificio ospitante la Scuola dell’Infanzia U. Sclocchi sita in Via Italia, per il quale è stato ottenuto un altro finanziamento di oltre € 800.000 anch’esso incrementabile del 20% circa per fronteggiare l’aumento dei prezzi dei materiali; si dovranno aggiudicare, entro il 31 marzo 2023, i lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio sito in Via Leopardi, che oggi ospita, due classi della Scuola Primaria e le Sezioni degli alunni della Scuola dell’Infanzia U.Sclocchi, proprio per consentire l’esecuzione degli appalti sopra citati e

già cantierati. Con questi fondi possiamo dire che la saga della messa in

sicurezza tutti gli edifici pubblici dedicati all’offerta didattica e formativa potrà considerarsi conclusa”.

“Se penso”, conclude, “che in questi difficili anni siamo riusciti a reperire solo per l’edilizia scolastica oltre 10 milioni di euro è per me, per i miei assessori e per tutto il personale un motivo di orgoglio”.