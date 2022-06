SAN BENEDETTO DEI MARSI: INCIDENTE SULLA MARRUVIANA, MUORE BRACCIANTE MAROCCHINO DI 42 ANNI

ORTUCCHIO – Un bracciante agricolo di 42 anni, residente a Ortucchio, è deceduto nell’ennesimo incidente sulle strade del Fucino. Ieri sera lungo la provinciale 20 Marruviana, tra Pescina e San Benedetto dei Marsi, in provincia dell’Aquila, ha perso la vita Salih Amed, proveniente dal Marocco e come tanti connazionali arrivato in Marsica come bracciante agricolo e rimasto a vivere a Ortucchio.

Nell’auto c’era anche un connazionale, ferito in modo grave.

Sul posto il servizio di emergenza 118 dell’ospedale di Pescina e i carabinieri di San Benedetto dei Marsi per le indagini. Per il 42enne non c’è stato nulla da fare: è morto a cause delle devastanti ferite riportate nello schianto.

Nell’impatto l’auto si è ribaltata più volte. Il connazionale ferito è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano per le cure e il ricovero.