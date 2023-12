SAN BENEDETTO DEI MARSI: L’ALBERO DI NATALE SI ACCENDE TRA LETTURE, QUADRI, PIANOFORTE E CASTAGNATA

SAN BENEDETTO DEI MARSI – Si accende l’Albero di Natale a San Benedetto dei Marsi (L’Aquila).

Grandi e piccoli saranno calamitati dalla festa che dà lo start agli avvenimenti natalizi: infatti, venerdì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezione, dalle 16,30, in piazza Risorgimento, tanti saranno gli eventi che si susseguiranno.

Con il patrocinio del Comune, in collaborazione con l’AVIS e la Proloco del posto ed il Gruppo Alpini “Morroni”, avrà luogo l’accensione dell’Albero di Natale, titolo questo di una manifestazione “multiforme”, in cui cultura, cibi, allegria e famiglia, saranno amabilmente coniugati.

L’amministrazione comunale, in collaborazione con la giornalista Orietta Spera e, in particolare, grazie all’operosità della consigliera Lisa Antidormi (con deleghe alla Cultura, Archeologia e Turismo, insegnante di lingua cinese al “Fermi” di Sulmona ed una valida esperienza nell’associazionismo), dando forte impulso, come sempre, al Sapere, accoglierà i presenti sulle note di un pianoforte, che verrà suonato dall’eccellente maestro Simone Sangiacomo, invitando all’ascolto delle Letture sotto l’albero, con le autrici (scrittrici e poetesse) Florida Stati, Rachele Lupi, Gianna Danese, Manuela Rotili, Maria Assunta Oddi.

Contemporaneamente spazio all’arte, con l’esposizione delle opere di Gianna Danese e di Annamaria Salerni. Circondati da prelibatezze per ogni palato, gli amici dell’Avis e del Gruppo Alpini locali tenteranno ancora la gola dei presenti con l’invitante, dolce e speziato vin brulé (mulled wine) e con il gusto di montagna della tipica, folcloristica, ottima Castagnata.

Il sindaco, Antonio Cerasani, insieme con l’amministrazione comunale e le associazioni presenti, invita “tutto il territorio a partecipare. E, conoscendo l’ospitalità dei residenti, non vi resta che raggiungerci per una delle manifestazioni più belle del Natale 2023”.