SAN BENEDETTO DEI MARSI: “ROCK IN CHRISTMAS” PORTA MUSICA E PACE NEL NATALE IN PIAZZA

L’AQUILA – Oggi, piazza Risorgimento a San Benedetto dei Marsi si trasforma in un villaggio di Natale con musica, luci e attività per tutte le età.

“Rock in Christmas” è la versione natalizia del progetto “Rock in Centro”, ideato da Claudio Baruffa e Guido Villa.

Dalle 15 aprirà il villaggio di Babbo Natale a cura della Pro loco, con uno spazio dedicato soprattutto ai bambini, mentre in contemporanea saranno attivi i mercatini di Natale con stand, artigianato e produzioni locali.

La parte enogastronomica sarà curata dalle associazioni del territorio, con un percorso tra sapori e piatti tipici. Alle 18 è prevista l’accensione dell’albero di Natale, che segnerà l’avvio ufficiale delle festività in paese. Subito dopo partirà il concerto “Rock in Christmas” con una “super band” di oltre 50 musicisti sullo stesso palco.

Il repertorio attraverserà la storia del rock, da “Summer of ’69” di Bryan Adams a “Smoke on the water” dei Deep Purple, con in scaletta anche “Livin’ on a prayer” dei Bon Jovi e “Rockin’ in the free world”, canzone contro tutte le guerre.

L’obiettivo è trasformare per una sera il centro storico in una grande jam collettiva, con il pubblico parte integrante dello spettacolo.

