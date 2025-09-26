SAN BENEDETTO DEI MARSI: VIOLA LE REGOLE IMPOSTE DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI, 17ENNE ARRESTATO

SAN BENEDETTO DEI MARSI – Violando una serie di restrizioni è stato notato scorrazzare in paese con una moto da cross e frequentare un bar.

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di San Benedetto dei Marsi (L’Aquila) hanno eseguito un ordine di esecuzione di misura cautelare, emessa dall’Autorità Giudiziaria minorile, nei confronti di un 17enne, già sottoposto alla misura della permanenza in casa presso l’abitazione di un congiunto.

Il giovane, imputato in un procedimento per i reati di atti persecutori, lesioni personali e porto di arma impropria, su disposizione del Tribunale per i Minorenni, è stato arrestato e condotto presso una comunità sita in altra regione.

La vicenda che aveva dato origine al procedimento penale risale a circa due anni fa, quando i genitori di una ragazzina si erano accorti che la figlia, minacciata da un ragazzo poco più grande di lei, aveva sottratto delle piccole somme di denaro dall’attività di famiglia e le aveva consegnate al giovane.

Successivamente la ragazzina aveva confidato ai genitori che il giovane si era accanito con maggior veemenza contro di lei, tempestandola di messaggi ingiuriosi sulle piattaforme social, minacciandola e spegnendole più volte delle sigarette sul corpo.

La famiglia della ragazza si era rivolta con fiducia alla Stazione Carabinieri del paese dove risiede, che aveva immediatamente avviato una complessa attività di indagine sotto il coordinamento della Procura della Repubblica minorile dell’Aquila, raccogliendo una serie di elementi che avevano condotto il Tribunale per i Minorenni ad adottare la misura cautelare della permanenza in casa nei confronti del giovane.