L’AQUILA – L’ufficio tecnico della Gran Sasso Acqua S.p.A. informa che, per manutenzioni urgenti nella zona di San Benedetto in Perillis nell’aquilano, si renderà necessario operare un’interruzione dell’erogazione idrica, in fascia oraria notturna, nella giornata di oggi mercoledì 17 luglio 2024 indicativamente dalle 22:00 alle 06:00, salvo imprevisti.