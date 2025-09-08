SAN BENEDETTO IN PERILLIS: VASTO INCENDIO NEL BOSCO, AL LAVORO 4 SQUADRE DELLA PROTEZIONE CIVILE

L’AQUILA – Un incendio è attualmente in corso nel territorio di San Benedetto in Perillis, in provincia dell’Aquila. Le fiamme stanno interessando un’area boscata e collinare, alimentate dalle condizioni climatiche favorevoli alla propagazione. Sul posto sono operative quattro squadre di volontari della Protezione Civile e due squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle attività di contenimento e spegnimento.

La Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Abruzzo, impegnata nella gestione dell’emergenza in atto, informa che, date le dimensioni del fronte operativo che minaccia alcune civili abitazioni, stato attivato anche l’elicottero regionale “Lince Rossa” ed è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Erickson dei Vigili del Fuoco, denominato “Cochise”, a supporto delle squadre a terra. La Soup raccomanda la massima attenzione nelle attività in prossimità delle aree coperte da vegetazione, evitando accuratamente di accendere fuochi.