SAN BENEDETTO: OGGI VERRA’ ISTITUITO UN CENTRO D’ASCOLTO PER MALATI ONCOLOGICI E LE LORO FAMIGLIE

SAN BENEDETTO DEI MARSI – Oggi pomeriggio, con apposita delibera di Giunta Comunale, verrà istituito a San Benedetto dei Marsi il “Centro di Ascolto al malato oncologico e alla sua famiglia”. Lo annuncia il sindaco Quirino D’Orazio.

Il servizio sarà gestito dall’Associazione no-profit “Girasoli” e verrà svolto tutti i giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso un ufficio del palazzo comunale. Il servizio offre gratuitamente informazioni, orientamento, sostegno e ascolto ai malati oncologici e ai loro familiari in merito ai servizi di diagnosi e cura, sulle modalità di assistenza e sulle opportunità socio assistenziali previste per questa tipologia di pazienti. Offre inoltre, consulenza psicologica, oncologica e infermieristica sui problemi connessi alla malattia e supporto da parte dei volontari.

Grazie alla presenza di operatori specificamente formati sarà possibile accedere allo sportello informativo, un luogo in cui con la massima disponibilità, discrezionalità e comprensione sarà possibile ottenere indicazioni su diritti in campo lavorativo, previdenziale e assistenziale; Orientamento generale per l’assistenza alla persona malata; Orientamento all’utilizzo dei servizi socio-sanitari esistenti sul territorio; Informazioni generali sulle cure palliative e prenotazione di colloqui personali con i consulenti.

Gli operatori sono oncologi, psicologi ed infermieri appositamente formati ed in grado di rispondere alle richieste dei pazienti e di fornire informazioni utili alle loro esigenze.