SAN BERNARDINO, RITO OFFERTA DELL’OLIO: DELEGAZIONE CONTRADA SENESE L’AQUILA NEL CAPOLUOGO D’ABRUZZO

L’AQUILA – In occasione della solennità di San Bernardino da Siena, una delegazione della senese Nobile Contrada dell’Aquila ha raggiunto la città capoluogo d’Abruzzo per rinnovare il rito dell’offerta dell’olio per la lampada votiva che arde davanti al mausoleo del Santo.

Lo scorso venerdì 20 maggio, in rappresentanza della Contrada sono arrivati a L’Aquila – fra gli altri – l’Onorando Priore, Francesco Squillace, il Vicario, Gabriele Fattorini, e il Correttore spirituale, don Flavio Frignani.

“Il sempre emozionante rito ebbe inizio nel 1957, anno in cui dalla Nobile Contrada dell’Aquila fu donata una lampada in rame sbalzato che per l’occasione – grazie all’impegno di fr. Daniele Di Sipio – è stato possibile esporre all’interno della basilica intitolata al grande santo nativo di Massa Marittima”, si legge in una nota.

“Con l’offerta dell’Olio è stato dunque rinsaldato, proprio nel segno di San Bernardino, il tradizionale legame fra la comunità aquilana e il popolo aquilino. Al termine della celebrazione il Correttore spirituale della Nobile Contrada dell’Aquila, nel salutare le autorità e i fedeli presenti, ha espresso la vicinanza della Contrada a L’Aquila per il recentissimo, tragico accadimento che ha scosso l’intera cittadinanza; nel rispetto delle giornate di lutto proclamate dal sindaco Pierluigi Biondi, è stata rinviata la prevista firma del Patto di Amicizia approvato proprio allo scopo di rafforzare le relazioni intercorrenti fra il Capoluogo abruzzese e la Nobile Contrada dell’Aquila”.