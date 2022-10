SAN DEMETRIO: ANZIANA TRUFFATA PER 3MILA EURO, OBBLIGO DI DIMORA PER DUE GIOVANI NAPOLETANI

L’AQUILA – I carabinieri hanno eseguito la misura cautelare dell’obbligo di dimora disposta dal gip a carico di due giovani napoletani che nello scorso mese di agosto hanno raggirato per 3mila euro un’anziana di San Demetrio ne’ Vestini.

I due indagati si sono presentati nell’abitazione della donna qualificandosi uno come maresciallo dei carabinieri e l’altro come avvocato e le hanno raccontato che un suo nipote era stato coinvolto in un incidente stradale (mai avvenuto) per il quale doveva risarcire le parti offese con 3mila euro. La donna è caduta nel tranello e, per aiutare il nipote, ha prelevato i soldi dal conto alle Poste e li ha consegnati ai due malviventi che si sono subito dileguati.

I carabinieri della locale stazione, informati su quanto accaduto, hanno subito rintracciato presso Sulmona la macchina sulla quale i due si stavano allontanando e li hanno identificati.

Ora gli investigatori stanno cercando di verificare se i due campani si sono resi responsabili di altri episodi simili.