SAN DEMETRIO: CONFRONTO TRA I SINDACI E IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

SAN DEMETRIO – Nella sede delll’IC “Cesira Fiori” a San Demetrio ne’ Vestini, (L’Aquila) si è tenuto un importante momento di confronto tra i Dirigenti Scolastici, i Sindaci dell’Area Interna Gran Sasso-Valle Subequana dell’aquilano, formata da 28 comuni, e Massimiliano Nardocci, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, sugli interventi relativi all’Ambito «Istruzione e Formazione degli Adulti» realizzati e da realizzare nell’ambito della Strategia nazionale e regionale delle aree interne.

L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per pianificare efficacemente l’impiego delle cospicue risorse ancora da utilizzare.

Il tavolo di lavoro si è aperto con i saluti del Dirigente dell’IC di San Demetrio, Antonio Lattanzi, che ha ben organizzato l’incontro, e del sindaco di Molina Aterno, comune capofila dell’area Interna, Luigi Fasciani, i quali hanno evidenziato le problematiche delle piccole scuole dell’area interna Gran Sasso Valle Subequana e le azioni che potrebbero essere messe in atto per migliorare l’offerta del servizio scolastico e di quelli collegati.

In particolare, il sindaco del comune di Molina Aterno, ha posto l’accento sulla necessità di incrementare la presenza dei servizi, Scolastici, Socio-Sanitari, e di mobilità, nell’area “Gran Sasso – Subequana”, caratterizzata da un territorio molto ampio ed a scarsa densità demografica. Gli abitanti sono poco meno di 12.000.

Il confronto è proseguito con l’esposizione, a cura del coordinatore della strategia d’area, Sergio Natalia, dello stato di avanzamento del progetto SNAI, che movimenterà nell’area, complessivamente circa 7 milioni di €, di cui oltre un milione di € riservati agli istituti scolastici a cui si aggiungono 230.000 € per la “Mobilità Scolastica”.

Successivamente Natalia si è soffermato sulla nuova Strategia regionale delle aree interne che partirà nei prossimi mesi e che assegna all’area “Gran Sasso-Valle Subequana”, circa 8 milioni di €, di cui oltre un milione di €, a valere sui fondi FSE+, destinati alle scuole, per lo sviluppo di due significativi progetti: “Servizi all’Infanzia” ed “Integrazione servizi scolastici”.

Dopo l’esposizione di Natalia, i Dirigenti scolastici delle scuole coinvolte nello sviluppo del progetto Aree Interne, Nadia Mastropietro, delegata alle Aree Interne dell’IS “Cesira Fiori” di San Demetrio ne’ Vestini; Paola Ruscitti, Dirigente dell’IC “Postiglione” di Raiano, Giovanna Caratozzolo, Dirigente dell’IC di Navelli; Alessandra De Cecchis, dirigente del CPIA L’Aquila hanno illustrato le attività didattiche svolte fino ad oggi e le attrezzature didattiche acquistate e da acquistare. I dirigenti scolastici erano accompagnati dalle DGSA che stanno svolgendo un ruolo prezioso nella complessa azione di rendicontazione dei fondi.

Sono intervenuti il Sindaco di San Demetrio, Antonio Di Bartolomeo, la sindaca di Castelvecchio Calvisio, Luigina Antonacci, il vice sindaco di Castelvecchio Subequo, Pietro Salutari. Erano presenti il Sindaco di Poggio Picenze, Antonello Gialloreto; il Sindaco di Goriano Sicoli, Rodolfo Marganelli; il vice sindaco di Caporciano, Ivo Cassiani; l’assessore di Acciano, Isabella Pace.

Ha concluso i lavori il Dr. Massimiliano Nardocci, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, che ha espresso grande apprezzamento per il lavoro svolto ed ha posto l’accento sull’importanza di un «costante e sincero confronto fra le parti, per consolidare i risultati raggiunti e perseguire obiettivi sempre più ambiziosi». Nardocci ha affermato che l’area Interna “Gran Sasso-Valle Subequana”, alla luce degli interventi attuati, può costituire un interessante «laboratorio» di sperimentazione per l’intera regione Abruzzo.

Il Direttore si è reso disponibile ad un confronto, che si terrà nelle prossime settimane, con i dirigenti scolastici, i sindaci, le assistenze tecniche e l’Assessore Regionale Santangelo per approfondire l’utilizzo del Fondi FSE + 2021-2027, che nelle strategie delle aree interne regionale sono assegnati all’Istruzione. Complessivamente circa 8 milioni. Nardocci era accompagnata dalla Dr.ssa Gabriella Liberatore, delegata alle aree interne dall’USR, che sia nella fase di progettazione che di attuazione delle Schede Intervento, ha dato un valido supporto alle scuole e all’Assistenza Tecnica.