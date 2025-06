SAN DEMETRIO – Un giovane straniero di 20 anni, di origini pakistane, Rahmat Hussain, è annegato nel lago di Sinizzo, nel comune di San Demetrio, in provincia dell’Aquila.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Stazione L’Aquila, Gruppo sommozzatori di Teramo, un equipaggio con un elicottero speciale utilizzato per le ricerche, 118 Abruzzo Soccorso Stazione di Navelli, Polizia Locale e volontari.

Il giovane, secondo quanto si è appreso, verso le 13 era in compagnia di altri connazionali e avrebbe anche fatto uno spuntino prima di entrare da solo in acqua e non più riemergere.

Sembra, tra le altre cose, che in questo periodo, ci sia il divieto di balneazione.

Le ricerche vengono ritenute complesse da parte dei soccorritori.

In aggiornamento