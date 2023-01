SAN DEMETRIO: IN TANTI ALLE VISITE NOTTURNE ALLE GROTTE DI STIFFE. OGGI SI RIPETE L’EVENTO ALLE 17

SAN DEMETRIO – Successo per l’iniziativa “sensoriale” lanciata nelle Grotte di Stiffe, la due giorni di visite in notturna, per sperimentare un’esperienza unica nel suo genere: vivere il buio nella dimensione naturale, selvaggia e primordiale di una Grotta.

Ieri tutto esaurito per il primo dei due giorni dedicati all’iniziativa, promossa per la prima volta nella storia delle Grotte di Stiffe. Oggi l’evento si ripeterà, con le visite a partire dalle ore 17, in ordine di prenotazione.

“L’iniziativa ha avuto un grandissimo successo. Per una questione di sicurezza abbiamo dovuto contingentare gli ingressi, quindi ci tengo a scusarmi con tutte quelle persone che ci avevano contattato e che, per questa volta, non abbiamo potuto ospitare nelle nostre grotte”, sottolinea Giovanni Cappelli, amministratore unico dell’Azienda speciale Territorio e Cultura che gestisce il sito naturalistico. “Oggi, 7 gennaio, il secondo evento ‘in notturna’: sono rimasti pochissimi posti disponibili per l’ingresso”.

Un boom – riscontrato anche dalle attività di ristorazione di zona, tutte piene nella serata di ieri – che ha già assicurato un bis dell’iniziativa, probabilmente proprio nel mese di gennaio in corso.

“Tutti i visitatori sono rimasti colpiti da questo genere di visite, in cui vivere le Grotte al buio stimola sensazioni ed emozioni intense”.

Cappelli, amministratore dell’Azienda speciale, è stato presente nel corso delle visite, così come alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale, su tutti il sindaco Antonio Di Bartolomeo a fare gli onori di casa. “Insieme abbiamo accompagnato i visitatori in grotta e posso assicurare che si è trattato di un’esperienza emozionante: attraverso il buio si riescono a scoprire aspetti che alla luce restano nascosti, anche se può sembrare paradossale”.

“Ripeteremo l’iniziativa, forse a gennaio, ma probabilmente anche nei mesi estivi del 2023 – conclude Cappelli – Decideremo anche in base alle richieste raccolte. Inoltre, abbiamo consegnato un attestato a tutti i visitatori che hanno partecipato all’evento. Cerchiamo di garantire sempre un servizio completo al nostro territorio, poiché il nostro obiettivo è lo sviluppo delle nostre aree a 360 gradi e affinché questo si realizzi l’efficienza dei servizi è fondamentale”.