SAN DEMETRIO NE’ VESTINI: AL VIA I CORSI DI DANZA E TEATRO AL NOBELPERLAPACE

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – Come negli scorsi anni, ottobre per il Nobelperlapace significa l’avvio dei nuovi corsi di danza e teatro per la stagione 2025-2026. Lo spazio culturale e sociale di San Demetrio ne’ Vestini (L’Aquila) organizza da ottobre a giugno corsi per tutte le età, con la direzione artistica di Giancarlo Gentilucci di Arti e Spettacolo.

Sono centinaia le persone che negli anni hanno calcato il palco del Nobelperlapace per formarsi, divertirsi, incontrarsi in nome della danza e del teatro. Da più di 30 anni, infatti, per Arti e Spettacolo rimane prioritaria la diffusione delle arti soprattutto in territori meno centrali.

I corsi di teatro, dai 6 anni in su, saranno tenuti da Tiziana Irti, che condurrà anche momenti dedicati alla dizione e alla lettura espressiva. I corsi di danza, invece, vedranno come docente Romina Masi. In questo caso saranno accessibili a bambini e bambine dai 3 anni in su per quanto riguarda la propedeutica e il gioco-danza, dai 6 anni i corsi di danza e teatro danza.

Un’anticipazione dei corsi 2025-2026 è stata presentata lo scorso 19 settembre al Nobelperlapace, in occasione di “Merenda a teatro”, un momento di incontro e convivialità in attesa dell’avvio delle attività vere e proprie.

“Il Nobelperlapace è un teatro ma anche un presidio culturale dove potersi incontrare, divertirsi, formarsi e crescere. Crediamo nella forza di comunità nelle aree interne”, afferma Giancarlo Gentilucci.

Per info e dettagli sui corsi è possibile scrivere o chiamare il 3486003614 o contattare Arti e Spettacolo attraverso i canali social.