SAN DEMETRIO NE’ VESTINI: GROTTE DI STIFFE, ESPERIENZA SENSORIALE NEL BUIO ASSOLUTO

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – Nuovo servizio per le Grotte di Stiffe: un’esperienza sensoriale nel buio assoluto. Una sensazione unica che sarà possibile provare nelle giornate del 6 e 7 gennaio 2022, a partire dalle ore 17, in ordine di prenotazione, alle Grotte di Stiffe che per le prima volta offriranno un nuovo servizio esclusivo che catapulterà i visitatori in una notte primordiale senza luci che spalancherà tutti gli altri sensi, per un’esperienza unica che farà rivivere l’emozione dei primi esploratori.

“L’iniziativa – ha spiegato l’amministratore dell’ATC Giovanni Cappelli – è nata perché la grotta, senza luci, acquisisce un aspetto ameno e viene vissuta in maniera diversa, con un ritorno sensoriale incredibile. Si sperimenta il vero buio che solo una grotta può rendere realmente. Solo chi vivrà quest’esperienza potrà capire”.

“Nei mesi di maggior afflusso – ha aggiunto Giovanni Cappelli, presidente dell’Azienda Speciale Territorio e Cultura che gestisce le Grotte – abbiamo pensato di aprire un’ora prima, la mattina, e chiudere più tardi, in caso di esigenza. Da lì l’idea di un appuntamento serale, per un nuovo servizio. Nello specifico, doteremo i visitatori di torcia, caschetto e assicurazione ad hoc, tutto in trasparenza e nella massima sicurezza per tutti, dando così la possibilità di vivere la grotta nel suo aspetto primordiale”.

L’iniziativa si inserisce nel solco del rilancio voluto dal Comune con la creazione dell’ATC: “I risultati dell’Azienda – conclude il Sindaco- sono evidenti sia alla popolazione di San Demetrio che fuori. Considerati i risultati del primo anno di gestione non possiamo che esserne soddisfatti”.