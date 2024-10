SAN DEMETRIO NE’ VESTINI: IL CIMITERO COMUNALE “ESEMPIO DI RINNOVAMENTO E RISPETTO”

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – “Dal 2021 a oggi, una serie di opere di ristrutturazione ha trasformato un luogo di culto in uno spazio dignitoso e rispettoso per i defunti e le loro famiglie, rispondendo così alle esigenze della comunità”.

È quanto si legge in una nota dell’Amministrazione comunale di San Demetrio ne’ Vestini (L’Aquila), nella quale viene spiegato egli ultimi anni, il cimitero comunale “ha intrapreso un percorso di rinascita grazie agli interventi messi in campo dall’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Di Bartolomeo“.

“Il progetto di riqualificazione – si legge ancora nella nota – ha avuto inizio con il restauro della Cappella della Congregazione della S.S. Annunziata di Cardabello, un intervento che ha riacceso l’interesse della comunità e sottolineato l’importanza di preservare luoghi di culto significativi. I lavori di riparazione della Chiesa di San Mauro e del loculario storico comunale hanno ulteriormente contribuito a mantenere viva la storia di San Demetrio, creando un ambiente sacro e accogliente per tutti i visitatori”.

“Sotto la guida attenta del vicesindaco Sandro Filauro – viene aggiunto – , è stata avviata un’importante opera di censimento e riorganizzazione degli spazi del cimitero. Questo processo ha portato all’assegnazione di oltre 100 nuove concessioni per loculi e cappelle gentilizie, garantendo così una cura maggiore degli spazi dati in concessione. I lavori straordinari sui cipressi hanno migliorato l’accessibilità e l’ordine del cimitero, rendendolo un luogo di rispetto e tranquillità”.

“In aggiunta – prosegue la nota -, l’amministrazione ha investito in nuove attrezzature professionali, come il montaferetri e la scala a palchetto, che non solo garantiscono la sicurezza durante le operazioni, ma riducono anche l’impatto psicologico per le famiglie in lutto. Queste scelte dimostrano una vera attenzione alle esigenze di chi si trova a vivere momenti difficili, offrendo supporto e rispetto. Prossimamente, l’inizio dei lavori di pavimentazione del viale principale promette un ulteriore miglioramento dell’aspetto del cimitero, rendendo il luogo ancora più dignitoso e solenne”.

“Il 1° novembre alle ore 15 rappresenterà un momento speciale, con la riconsegna alla comunità di opere d’arte e della Statua di San Mauro, restaurate con cura; nuovi arredi sacri, donati da famiglie sandemetrane, arricchiranno ulteriormente la bellissima chiesetta, appena fuori il cimitero, riportata da poco al suo antico splendore. Inoltre, sarà scoperta una targa in onore di chi ha donato il terreno per l’area a servizio esterna. Il 2 novembre alle ore 11, Padre Claudio, parroco della comunità vestina, celebrerà la messa nella piccola chiesetta di San Mauro. Anche questo è un evento da ricordare, visto che è la prima volta dopo moltissimi anni”.

Il sindaco Di Bartolomeo ha espresso la sua soddisfazione, affermando: “La rinascita del cimitero comunale di San Demetrio Ne’ Vestini è un esempio di come il rispetto e la dignità possano convivere in un luogo di culto. Investire in questi progetti significa anche investire nella comunità e nel suo legame con la storia e la cultura.” Un plauso va a tutti i tecnici e operatori interni ed esterni all’Ente e a coloro che hanno contribuito e contribuiranno a questo cambiamento, con un ringraziamento speciale al Vicesindaco Sandro Filauro, con delega specifica e in prima linea per questo rinnovamento cimiteriale”.

In conclusione, “la riqualificazione del cimitero non solo onora la memoria dei defunti, ma rappresenta anche un segno di civiltà e amore per chi non c’è più, dimostrando che la cura dei luoghi di riposo è fondamentale per una comunità che guarda al futuro con rispetto e dignità”.

Il Sindaco e l’amministrazione augurano a tutti “un buon ‘Ognissanti’ e una buona commemorazione di chi ci ha lasciato ma è sempre nei cuori di chi resta”.