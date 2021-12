SAN DEMETRIO NE’ VESTINI: IL SINDACO DI BARTOLOMEO RITIRA LE DELEGHE AL AL VICESINDACO FAZIO

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – Antonio Di Bartolomeo, sindaco di San Demetrio, in provincia dell’Aquila, ha clamorosamente ritirato le deleghe alla vicesindaco Alessia Fazio. perché s piega il primo cittadino, “la sua recente attività lavorativa nel pubblico (di cui non ha dato tempestiva comunicazione all’amministrazione) si configura come un potenziale conflitto di interessi, quantomeno morale” .

“In un periodo non facile per la gestione pandemica del Covid, abbiamo fatto tanto e molto c’è ancora da fare. Ogni consigliere e assessore ha condiviso le proprie competenze dando tutto quello che potevano. Sono contento che tutti i consiglieri di maggioranza si sono resi protagonisti dei progressi che stiamo portando a San Demetrio – prosegue il sindaco -. Sentito il gruppo di maggioranza, hanno dimostrato compattezza e più disponibilità di tempo per

affrontate le nuove sfide che ci vedranno protagonisti a breve: i fondi del PNNR, gli impianti sportivi, la gestione delle Grotte di Stiffe con la neo costituenda Azienda Speciale. Per questo ringrazio della collaborazione il Vicesindaco che sicuramente collaborerà affinchè il nostro Comune faccia il salto di qualità che merita”

Al momento le deleghe rimarranno in capo al Sindaco, “nel breve periodo tutte le deleghe verranno riassegnate in un ottica di allargamento e rotazione della vita amministrativa di questo Comune. Si sta creando un ottimo rapporto di collaborazione con tutte le amministrazioni dei paesi limitrofi e insieme lavoreremo per far crescere il nostro territorio”.