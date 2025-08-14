SAN DEMETRIO NE’ VESTINI: OTTAVA FESTA DEL PANE E DEL GRANO, UN SUCCESSO ANNUNCIATO

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – Si chiude oggi, giovedì 14 agosto, l’ottava edizione della Festa del Pane e del Grano a San Demetrio Ne’ Vestini (L’Aquila), che dal 12 agosto ha animato il paese con tre serate all’insegna delle tradizioni gastronomiche e della musica dal vivo.

Anche quest’anno la manifestazione si è rivelata un grande successo, confermando il forte legame della comunità con le proprie radici e attirando un pubblico numeroso, proveniente non solo dalla provincia dell’Aquila, ma anche da altre zone dell’Abruzzo e da fuori regione.

I visitatori hanno potuto gustare specialità tipiche come il pane fresco, le pizze fritte, le focacce ripiene delle sette ville, i primi piatti tradizionali, gli arrosticini, le salsicce e la pecora alla cottora, piatti che hanno raccontato la storia e la passione della nostra terra.

Le serate sono state impreziosite da spettacoli musicali dal vivo, in un’area attrezzata e accogliente, con spazi dedicati alle famiglie e ai bambini.

A partire dalle 23:00, la discoteca sotto le stelle ha regalato momenti di divertimento e spensieratezza a tutti gli amanti della musica e del ballo, contribuendo a creare un’atmosfera di festa unica e coinvolgente.

Il comitato organizzatore ringrazia di cuore tutti i volontari, gli espositori, gli artisti e i partecipanti che hanno reso possibile anche questa edizione, rinnovando l’appuntamento al prossimo anno per continuare a celebrare insieme le eccellenze gastronomiche e la convivialità che da sempre contraddistinguono la Festa del Pane e del Grano.