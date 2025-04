SAN DEMETRIO NE’ VESTINI SI PREPARA AL GIRO D’ABRUZZO: TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA VIABILITA’

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – Tutto pronto a San Demetrio ne’ Vestini (L’Aquila) per la Terza tappa del Giro d’Abruzzo prevista per il prossimo 17 aprile.

Dal pomeriggio del 16 inizieranno le attività di allestimento in centro, ma i divieti – predisposti in accordo con la Prefettura e la Questura dell’Aquila – scatteranno dalle 8 del mattino del 17 , con l’ordinanza di divieto di sosta valida per tutto il centro di San Demetrio ne’ Vestini.

“Abbiamo cercato di organizzare al meglio per evitare disagi alla viabilità – spiega in una nota il sindaco Antonio Di Bartolomeo – ma è importante che tutti seguano le prescrizioni per un evento così importante che richiamerà numerosi appassionati. Per eventi di così grande rilevanza è fondamentale la collaborazione di tutti”.

Divieto di transito, quindi, dalle ore 8 del 17 aprile, su tutto il centro storico e sulla statale 261 “Subequana”, dal bivio di Sant’Eusanio Forconese alla rotonda che porta alle Grotte di Stiffe. Chi arriva da L’Aquila e deve dirigersi verso Molina Aterno può percorrere la parallela sotto Stiffe, girando a destra verso Sant’Eusanio. Percorso inverso, andando verso Stiffe alla rotatoria della 261, per chi arriva dalla zona di Molina e deve andare verso L’Aquila.

Per chi invece arriva a San Demetrio per assistere alla partenza della gara, primo blocco al bivio di Sant’Eusanio, dove ci saranno volontari pronti a dare tutte le indicazioni del caso. Secondo blocco all’altezza di Ciccone, nella zona industriale, con le auto che verranno indirizzate verso la frazione di San Giovanni, con area parcheggio prevista nella zona del Campo Sportivo. Da lì si raggiungerà a piedi il centro storico.

Ad ogni modo, presso ogni snodo saranno presenti addetti che daranno tutte le informazioni utili agli automobilisti. I divieti verranno rimossi dalle ore 15 della stessa giornata.