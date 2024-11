SAN DEMETRIO: SUCCESSO DI “CALICI IN GROTTA” EVENTO DI PUNTA ALLE GROTTE DI STIFFE

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – “Calici in Grotta” si conferma uno degli eventi di punta delle Grotte di Stiffe. Anche per la seconda edizione, infatti, grandi numeri con 400 ingressi nella sola giornata del 10 novembre; 45 le bottiglie di vino vendute, il cui ricavato andrà in beneficenza all’associazione Autismo Abruzzo Onlus.

L’evento è stato organizzato dall’Azienda Speciale Territorio e Cultura del Comune di San Demetrio ne’ Vestini (L’Aquila), di cui è amministratore unico Giovanni Cappelli, dalle stesse Grotte con il direttore Victor Casulli, in collaborazione con il Movimento Turismo Vino Abruzzo del presidente Nicola D’Auria e l’Associazione Terre dei Vestini del presidente Enrico Marramiero.

A patrocinare l’iniziativa il Parco regionale Sirente Velino, presieduto da Francesco D’Amore. Soddisfatto del risultato Giovanni Cappelli: “È stata un’edizione speciale con un risultato eclatante, di cui comunque eravamo convinti. Il ricavato della vendita delle bottiglie di vino va all’Associazione Autismo Abruzzo Onlus, che ormai è parte integrante del progetto Grotte di Stiffe. Molti parlano di inclusione, ma poi dalle parole bisogna passare ai fatti”. “È importantissimo uscire dai nostri confini – ha aggiunto Mattia Di Fabio, assessore al Turismo del Comune di San Demetrio ne’ Vestini – per far conoscere le nostre bellezze a tutti, per questo stiamo organizzando una campagna promozionale importante, puntando molto soprattutto su Roma e sulla costa”.

Queste le parole del presidente del Parco Sirente Velino, Francesco D’Amore: “Abbiamo un territorio molto attrattivo, ma se vogliamo iniziare a fare economia, bisogna lavorare sulla destagionalizzazione, come si sta già facendo, magari implementando con pacchetti di più giorni per superare il turismo mordi e fuggi”.

Il presidente di Autismo Abruzzo Onlus, Dario Verzulli, ha dichiarato: “La sinergia con le Grotte di Stiffe è ormai consolidata e queste iniziative ci riempiono di gioia, perché ci fanno pensare che il futuro per le persone adulte autistiche può essere diverso, con qualche opportunità in più”. Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo Vino Abruzzo, ha sottolineato: “Un posto come le Grotte di Stiffe rappresenta una location unica, particolare e il connubio tra vino, cultura, bellezza e paesaggio sicuramente ha un alto potenziale attrattivo”. “Abbiamo voluto ripetere anche quest’anno questo sodalizio – ha concluso Enrico Marramiero, presidente dell’associazione Terre dei Vestini – perché i Vestini collegano già la provincia di Pescara a quella dell’Aquila, quindi non c’era occasione migliore per ribadire questo sodalizio, portando il Montepulciano d’Abruzzo Terre dei Vestini nelle Grotte di Stiffe, che si trovano nel comune di San Demetrio ne’ Vestini”.