SAN DEMETRIO: TORNA LA FESTA DELLA BIRRA ARTIGIANALE DAL 18 AL 21 LUGLIO

SAN DEMETRIO – Dal 18 al 21 luglio 2024, dopo il successo dei primi due anni, parte la III edizione del San Demetrio Ne’ Vestini Beer Festival, la Festa della Birra Artigianale. Nel nuovo Parco della musica “Lamberto Sollazzi” sito in Via Madonna dei Raccomandati, una ottima e vasta scelta di birre artigianali artigianali accoglierà centinaia di avventori che dalle prime ore serali saranno intrattenuti per tutta la durata dell’evento da tanta musica live con gruppi di grande livello artistico per poi proseguire e finire con vari dj set.

Nella serata di venerdí 19 ci sarà anche “l’ AperiYoga” a cura di Ilde Mastrangeli, in collaborazione con Fly Factory e 1cona associazione. Una grande varietà di birre artigianali confermerà la proposta di alta qualità degli scorsi anni: si passerà dalle classiche lager, pils, weisse, a fresche blanche, ipa, apa, stout, arrivando a birre più corpose in stile belga, con un occhio di riguardo anche per le gluten free.

L’esperienza degustativa sarà arricchita anche da birre aquilane che completeranno la proposta insieme ad altre scelte del territorio abruzzese, italiano ed europeo. L’Associazione Culturale “Looppolo” – con il patrocinio della Fondazione Cappelli e del Comune di San Demetrio Ne’ Vestini (L’Aquila) – renderà di anno in anno l’evento più ricco e vicino ai sapori della terra aquilana che in questa edizione presenterà un’offerta culinaria a km 0, con stand locali come San Pio Carni e Farina del Mio Sacco.