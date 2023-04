SAN DEMETRIO: TORNANO LE VISITE AL BUIO ALLE GROTTE DI STIFFE, APPUNTAMENTI IL 21 E IL 22 APRILE

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – Tornano le visite al buio alle Grotte di Stiffe con il doppio appuntamento con le “Notti Magiche”.

Doppio appuntamento, venerdì 21 aprile e sabato 22, con “Le Notti Magiche di Stiffe”. Per l’occasione, le Grotte di Stiffe saranno visitabili al buio in due turni (ore 19,30 e 21) durante i quali le guide specializzate accompagneranno i visitatori in una suggestiva visita per “fare esperienza” della vera natura della grotta. L’iniziativa è nata perché la grotta, senza luci, acquisisce un aspetto ameno e viene vissuta in maniera diversa, con un ritorno sensoriale incredibile. Si sperimenta il vero buio che solo una grotta può rendere realmente. Solo chi vivrà quest’esperienza potrà capire.

L’evento si inserisce nel solco del rilancio voluto dal Comune con la creazione dell’Atc: “I risultati dell’Azienda – sottolinea il sindaco Antonio Di Bartolomeo – sono evidenti e non possiamo che esserne soddisfatti”. La nuova due giorni segue il primo esperimento in notturna portato a termine con successo e grande partecipazione il 6 e 7 gennaio scorso. Per la “seconda”, quindi, appuntamento con “Le Notti Magiche di Stiffe” venerdì 21 aprile e sabato 22, con due turni, rispettivamente alle 19,30 e alle 21. Necessaria la prenotazione che si può effettuare al numero 333-7851582. www.visitsandemetrio.it