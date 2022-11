SAN DEMETRIO: RIUNITO IL COMITATO DEI SANTI BEVITORI IN OCCASIONE DELLA “FIERA DELLE BUCALETTE”

L’AQUILA – Il Comitato Santi Bevitori è tornato finalmente a riunirsi nella tradizionale “Cena Sociale” il 21 novembre scorso nel “Grottino di Cardamone” in occasione della “Fiera delle Bucalette” che dal 1691 si ripete con successo a San Demetrio Né Vestini.

Il clima di spensieratezza e sano divertimento che contraddistingue ormai da decenni le riunioni

del Comitato ha fatto da cornice alla degustazione di piatti tipici locali tra cui le “mezze maniche

alla carbonara” preparate dal socio fondatore Davide e la consueta porchetta accompagnata da un rosso rubino “annata 2022” (Cantina del socio fondatore Giuseppe).Anche in questa bellissima occasione è stato tracciato un bilancio delle attività passate e si è provveduto a stilare un programma molto fitto degli impegni e delle iniziative per il prossimo anno(vedasi nozze d’argento).

Il Comitato “Santi Bevitori” è nato alcuni anni orsono dall’originale e simpatica iniziativa di un gruppo di amici storici di San Demetrio (Soci fondatori) che, ancora ragazzi, si riunivano il sabato sera per cenare e cantare in allegria nei cosiddetti “grottini”, piccole ma attrezzatissime cucine rurali che venivano messe a disposizione dai singoli soci, anche in occasione della lavorazione familiare del maiale. E’ nata quindi la tradizione secondo la quale, con il passare degli anni, l’ultimo socio fondatore che convolava a nozze assumeva la carica di Presidente.

Il Comitato Santi Bevitori è conosciuto in tutta la Valle Subequana, ma anche tra le comunità

vestine presenti all’estero (Australia, Canada, Lussemburgo, Francia) per il divertimento gioviale,

misurato e limpido che ha sempre allietato, con la fisarmonica di Enzo, i ricevimenti dei matrimoni dei soci fondatori, dei compaesani e le feste familiari del paese. Appuntamento come sempre alle prossime festività natalizie.

Foto di gruppo del Comitato Santi Bevitori, da sinistra: Rosita, Gianna, Davide, Gino, Enzo,

Giuseppe, Adino, Vica, Gabriella, Stefania.