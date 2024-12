SAN DONATO GOLF CLUB L’AQUILA: STAGIONE IN CRESCITA TRA COMPETIZIONI, GIOVANI TALENTI E PROGETTI

L’AQUILA – Si avvia a conclusione la stagione sportiva 2024 del San Donato Golf Club, nella frazione aquilana di Preturo.

Una stagione andata in crescendo, in particolare nella seconda parte dell’anno, sia per le presenze che per le numerose attività agonistiche di tornei e gare.

Solo nella seconda parte dell’anno si sono svolte le seguenti competizioni: Trofeo Ceci e Castagne, il 14 dicembre 2024; Trofeo del Vino Novello, il 10 novembre 2024; Trofeo San Donato, il 20 ottobre 2024; Trofeo Gruppo Iannini, il 13 ottobre 2024; Trofeo Guardia e Ladri, il 6 ottobre 2024; Coppa delle Matricole, il 29 settembre 2024; Torneo d’Autunno, il 22 settembre 2024; Coppa del Presidente, il 1° settembre 2024; Memorial Vincenzo De Benedictis, il 24 agosto 2024; Memorial Mauro Cuomo, l’11 agosto 2024; Trofeo San Donato, il 3 agosto 2024; Trofeo Nonna Ina, il 14 luglio 2024. L’ultimo appuntamento della stagione è il Torneo di Natale, in programma il prossimo 22 dicembre.

“Con molta soddisfazione – si legge in una nota – si registra la presenza di giovani e giovanissimi che danno lustro al circolo San Donato e alla città stessa, rappresentandoli con orgoglio ed entusiasmo nei tornei organizzati da numerosi circoli italiani. Tra di loro, in particolare, si sono distinti Bruno Pacione, classe 2012, Diego Pacione, classe 2016, e Leonardo Berardi“.

“Nella splendida cornice delle colline intorno a Santi di Preturo, il campo da golf San Donato sta tornando agli antichi splendori – viene spiegato – Sono iniziati, infatti, i lavori di manutenzione e ripristino dei bunker. Per cominciare la stagione 2025 nel migliore dei modi, all’inizio del nuovo anno verranno risistemati i green, i tee box e i relativi fairway e rough. Parallelamente, si lavora sull’accoglienza e sulla ricettività per attrarre chi vuole avvicinarsi a questo meraviglioso sport”.

“È stato inoltre proposto all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo di collaborare alla realizzazione del progetto Golf a Scuola, nell’ambito del protocollo d’intesa esistente tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero per lo Sport e i Giovani e la Federazione Italiana Golf. Tutto ciò al fine di promuovere, nelle scuole primarie e secondarie, la conoscenza e la pratica del golf come valore aggiunto all’attività motoria curricolare, con attività e percorsi finalizzati allo sviluppo del benessere psicofisico di ragazzi, ragazze e famiglie”.

“Inoltre, si sta procedendo per sottoscrivere un’intesa con il CUS L’Aquila, nella persona del Presidente Francesco Bizzarri. Una collaborazione di intenti volta a coinvolgere il mondo universitario e giovanile che ruota attorno al CUS. Si sta lavorando con l’obiettivo di restituire all’Aquila una struttura di qualità per uno sport poco conosciuto ma che vanta molti italiani nelle prime posizioni dei ranking internazionali. Uno sport di grande appeal, capace di promuovere il territorio a livello internazionale anche in vista del 2026, quando L’Aquila sarà Capitale Italiana della Cultura”, conclude la nota.