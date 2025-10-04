SAN FRANCESCO: BANDIERE DELLA PALESTINA DAVANTI ALLA BASILICA DI ASSISI

ASSISI – Diverse bandiere della Palestina sventolano sul prato davanti alla Basilica Superiore di San Francesco, dove si celebrano le cerimonie per la festa del Patrono d’Italia alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Tra i pellegrini e i visitatori arrivati ad Assisi per la giornata dedicata al patrono d’Italia, alcuni hanno portato con loro le bandiere come segno simbolico di pace e solidarietà.

Non si tratta di una manifestazione né di un’iniziativa organizzata: le bandiere sono state esposte spontaneamente da cittadini presenti alle celebrazioni.

Sul grande prato antistante la Basilica si nota anche una bandiera palestinese di dimensioni maggiori, distesa sull’erba, mentre un altro vessillo è stato issato sulla statua di San Francesco a cavallo che fa ritorno ad Assisi.

L’atmosfera resta raccolta e serena, in linea con lo spirito della giornata, dedicata ai valori francescani di pace, fraternità e dialogo tra i popoli.

Nessun gesto o slogan di protesta è stato registrato. Le bandiere, spiegano alcuni presenti, vogliono essere un segno di vicinanza alle popolazioni colpite dalla guerra in Medio Oriente e un richiamo allo stesso messaggio di pace che da Assisi, città simbolo della fraternità universale, si leva ogni anno il 4 ottobre.

Foto Corriere dell’Umbria