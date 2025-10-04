ASSISI – A nome di tutti i comuni d’Italia, il sindaco dell’Aquila e presidente dell’Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi, ha acceso la lampada votiva che illumina le spoglie di San Francesco.

“Un gesto che compio con la fascia sul cuore, che oggi assume un valore ancor più grande per ciò che rappresenta: la mia città e il sentimento di un’intera comunità nazionale – scrive Biondi – Oggi, davanti al sepolcro del Santo di Assisi, questa fiamma non è soltanto un segno liturgico, ma diventa luce che ci invita a credere in un futuro diverso, fondato su perdono e umanità. Un futuro che dobbiamo costruire insieme, perché, come ci insegnano Francesco e Celestino, solo l’amore intelligente può rigenerare il mondo”.

Poi l’appello lanciato dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio in occasione delle celebrazioni per San Francesco patrono d’Italia: “Che da Assisi e dall’Abruzzo si levi un messaggio forte, luminoso e coraggioso, quello di credere che la pace è possibile, di lavorare insieme per costruirla, e di difenderla come il più prezioso dei beni comuni”:

“Un saluto a ogni pellegrino che oggi ha voluto essere presente in questo luogo di amore, pace e fratellanza, in particolare a tutti i sindaci abruzzesi e alle diverse comunità locali della mia regione che hanno scelto di essere sostegno alle istituzioni in questa importante giornata”, ha detto aprendo il suo intervento.

“L’Abruzzo e l’Umbria sono terre di santi – ha ricordato Marsilio – ed essere protagonisti ad Assisi, per la mia Regione, terra di Celestino V, significa unire idealmente la Porziuncola di San Francesco e Collemaggio a L’Aquila, sottolineando un vincolo simbolico e spirituale tra questi due luoghi santi. Con linguaggi e tempi diversi, entrambi hanno richiamato e richiamano sempre la centralità della pace, dell’umiltà e della riconciliazione. Essere chiamati a rappresentare l’Italia davanti al Patrono della Nazione è un onore immenso e, al tempo stesso, un riconoscimento della storia, della cultura e della fede abruzzese”.

“Il dono dell’olio non è soltanto simbolo di pace e di luce – ha sostenuto ancora Marsilio -, è un segno concreto di impegno verso la tutela del patrimonio artistico e religioso della nostra nazione, un segno che dona alla comunità abruzzese prestigio e responsabilità, rafforzando lo storico legame che unisce L’Aquila e Assisi. Un legame che si inserisce naturalmente in una cornice che non è solo religiosa, ma anche culturale, identitaria e civile. Questo compito assume oggi un valore ancora più grande perché si colloca nell’anno dell’ottavo centenario del Cantico delle Creature. Un testo che, nelle sue parole semplici e potenti, continua a parlare al cuore dell’umanità intera, ricordando la fratellanza universale con il creato, la gratitudine per la vita e la speranza che nasce dall’umiltà. In un’epoca segnata da conflitti armati, instabilità politica e tensioni che scuotono ogni continente, lasciarci ispirare dalla voce profetica di Francesco significa avere il coraggio di indicare nella pace e nella riconciliazione la strada per il futuro”.

“Assisi, oggi, può e deve essere non soltanto un luogo di memoria, ma anche un laboratorio di speranza, un faro che illumina la via da percorrere insieme come popoli e come comunità. In questo spirito, la Regione Abruzzo ha scelto di offrire olio extravergine di oliva 100% italiano, custodito in due anfore in ceramica realizzate con le tecniche artigianali tradizionali aquilane. Ad esso si aggiunge un contributo al restauro della loggetta di controfacciata della Basilica di Santa Maria degli Angeli e l’impegno per il recupero di due preziosi dipinti settecenteschi raffiguranti San Francesco e Santa Chiara. Non solo: le eccellenze enogastronomiche e artigianali dell’Abruzzo accompagneranno la nostra presenza, insieme alle mostre fotografiche e alle rievocazioni dei nostri gruppi storici, per sottolineare la continuità viva delle nostre tradizioni”.

“Ogni gruppo che sfilerà in corteo è stato scelto per la sua valenza storico-culturale, rappresentando le province abruzzesi con autenticità: il Gruppo Storico della Città di Popoli, in provincia di Pescara; l’Associazione Laccio d’Amore di Penna Sant’Andrea, in provincia di Teramo; l’Associazione Culturale Il Mastrogiurato di Lanciano, in provincia di Chieti; il Corteo Nuziale di Scanno, in provincia dell’Aquila. Insieme, porteranno la voce viva di una Regione che custodisce memoria e fede, spirito comunitario e ospitalità”.