SAN FRANCESCO: BIONDI, “SI RAFFORZA LEGAME TRA ASSISI E L’AQUILA, UNITE DAL MESSAGGIO DI PACE”

ASSISI – In occasione delle celebrazioni per San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha acceso questa mattina la lampada votiva che arde sulla tomba del Santo, in rappresentanza di tutti i sindaci italiani, alla presenza del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e del ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

La cerimonia, trasmessa in diretta su Rai1 durante la solenne celebrazione eucaristica nella Basilica di San Francesco, ha suggellato il gesto simbolico che ogni anno lega l’Italia intera alla memoria del Poverello di Assisi.

L’olio della lampada è stato donato quest’anno dalla Regione Abruzzo, in segno di profonda devozione e vicinanza spirituale.

“Con la stessa commozione con cui, in passato, ho acceso il tripode del Perdono a Collemaggio, oggi ho acceso la lampada votiva che arde sulla tomba di San Francesco. È un atto che compio con la fascia tricolore sul cuore, simbolo di etica pubblica e di impegno per il bene comune, animato dai valori della misericordia e della pace che tanto San Francesco quanto Papa Celestino V ci hanno consegnato come patrimonio universale. L’Abruzzo, con i suoi artigiani, i suoi orafi, le sue comunità, ha portato ad Assisi il volto di una terra operosa, capace di trasformare la fede in arte, devozione e solidarietà”, ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

Alla cerimonia, erano presenti il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, i sindaci abruzzesi con i loro gonfaloni, il presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio e moltissime autorità governative, parlamentari, regionali e locali.

“La cerimonia ha rafforzato il legame tra due luoghi simbolo della spiritualità cristiana: la Porziuncola di Assisi e la Basilica di Collemaggio all’Aquila, unite dal messaggio di pace, umiltà e riconciliazione trasmesso rispettivamente da San Francesco e da Papa Celestino V. Assisi e L’Aquila, mai come in questo momento storico, con la forza del loro portato secolare, si uniscono nella preghiera di una pace che appare irrealizzabile contro il rumore sempre più invasivo delle armi, la cieca distruzione, la ragione che disconosce l’umanità”.

Nella giornata di ieri, i vescovi abruzzesi, guidati dal presidente monsignor Camillo Cibotti, hanno accompagnato migliaia di fedeli in pellegrinaggio ad Assisi, già da ieri, portando con sé i doni delle sette diocesi regionali. E proprio ieri, Biondi ha donato, nel corso dei Primi Vespri del Transito di San Francesco, ai frati della Basilica di Santa Maria degli Angeli, una casula rossa, paramento sacro simbolo di unione tra le due chiese.

Il sindaco ha anche visitato, allestita in Piazza del Comune ad Assisi, la mostra fotografica “Omaggio all’Abruzzo”, sostenuta e patrocinata dal Comune dell’Aquila, dalla Regione Abruzzo e dal Comune di Assisi.

L’esposizione fotografica è suddivisa in tre sezioni: “L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026” e “La Perdonanza Celestiniana”, curate dal Comune dell’Aquila e “Obiettivo Celestino”, a cura dell’Accademia Sulmonese di Fotografia e sarà ancora visitabile nei prossimi giorni. Presso la Domus Paci di Santa Maria degli Angeli, invece, è allestita la mostra “Omaggio a San Francesco”, una collettiva di pittori abruzzesi.