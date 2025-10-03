SAN FRANCESCO: UMBRIA E ABRUZZO UNITE PER CELEBRAZIONI, “L’ITALIA DI MEZZO NEL SEGNO DELLA SPERANZA”

ASSISI – “Le nostre terre sono simili e sono simili anche i nostri percorsi nella storia. Vedo in voi grande speranza per la ricostruzione, il vostro lavoro sta riportando la vita all’interno della città ferita. Anche la nostra terra umbra è stata ferita più volte dal sisma, tantissimo nei patrimoni e tantissimo nella vita delle comunità”.

In occasione delle celebrazioni dedicate a San Francesco d’Assisi, questo pomeriggio, 3 ottobre, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, insieme al sindaco di Assisi, Valter Stoppini, ha incontrato alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli le autorità e le delegazioni della regione Abruzzo, tra le quali l’assessore alla cultura della Regione, Roberto Santangelo, il sindaco dell’Aquila e presidente dell’Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi, e i sindaci di circa 80 Comuni abruzzesi, riuniti per offrire l’olio che alimenterà la lampada votiva accesa sulla tomba del Santo.

“L’attualità del rapporto Abruzzo-Umbria – ha continuato la presidente Proietti – è l’attualità di un rapporto di collaborazione che non guarda le sensibilità politiche, ma guarda alle necessità delle nostre terre. Noi siamo l’Italia di mezzo, l’Italia mediana che può fare tanto per l’Italia intera. Stiamo facendo un grande sforzo comune, come regioni che hanno una bassa densità di popolazione e tante aree interne, per una questione di giustizia, per dare ai nostri piccoli borghi, alle piccole frazioni, anche all’ultimo cittadino che abita nell’ultima terra di confine la sanità come diritto universale”.

“Ci apprestiamo a celebrare l’ottavo centenario del transito di San Francesco – ha concluso Stefania Proietti – e questo è un passaggio, un’ascesa, una speranza di pace e di valori che, come i messaggi francescani, sono fondanti per i nostri comuni, per le nostre regioni e per la nostra bella Italia”.