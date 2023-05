SAN GIOVANNI CHIETINO: CENTRO SMISTAMENTO AMAZON APRE LE PORTE, 60 POSTI DI LAVORO CREATI

CHIETI – Il deposito di smistamento Amazon di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, ha aperto oggi per la prima volta le sue porte ai rappresentanti delle istituzioni locali nel corso di una visita della struttura entrata ufficialmente in attività a gennaio 2020.

La visita, guidata dal responsabile del deposito di smistamento, Fabio Massa Finoli, ha visto la partecipazione di Giorgio Di Clemente, sindaco di S. Giovanni Teatino, Daniele D’Amario, assessore regionale alle Attività Produttive..

La struttura ha consentito ad Amazon di potenziare ulteriormente i processi dell’ultimo miglio per la gestione e la consegna degli ordini, in particolare ai clienti residenti nella provincia di Chieti.

Nel sito Amazon ha creato 60 posti di lavoro a tempo indeterminato per operatori di magazzino.

Inoltre, i fornitori di servizi di consegna di Amazon hanno assunto 104 autisti a tempo indeterminato che ritirano gli ordini dal deposito e li consegnano ai clienti finali.

Il centro di distribuzione Amazon e i nostri centri di smistamento più vicini spediscono gli ordini dei clienti al deposito di smistamento, qui i pacchi vengono caricati sui veicoli dei corrieri e infine consegnati ai clienti.

“Il deposito di San Giovanni Teatino è stato il primo centro logistico Amazon aperto in Abruzzo, seguito lo scorso anno dal centro di distribuzione di San Salvo. Questo centro risulta quindi assolutamente strategico per la nostra rete logistica nel centro Italia. Siamo felici di poter accogliere qui oggi le istituzioni e far vedere loro da vicino come lavoriamo” ha dichiarato Alessio Tacconelli, Responsabile Amazon Logistics per il Centro Italia.

“Grazie a voi siamo riusciti a far capire che, nell’epoca della transizione digitale e dell’internazionalizzazione, Amazon in Abruzzo rappresenta un’opportunità importante. Quando vi insediaste a San Salvo, firmammo un protocollo di Intesa in cui Amazon si impegnava a offrire un periodo di formazione alle aziende interessate a cogliere l’opportunità di vendere i propri prodotti tramite marketplace. Le imprese che hanno partecipato a questa formazione ci hanno riportato le loro esperienze positive. La Regione è sempre vicina alle aziende che credono negli investimenti in Abruzzo, non solo per motivazioni logistiche ma anche perché ritengono che questo sia un territorio che possa avere quella forza lavoro qualificata che oggi è quanto più importante” ha commentato D’Amario.

