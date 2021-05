SAN GIOVANNI TEATINO, DAL COMUNE RICONOSCIMENTO A 12 ATTIVITA’ STORICHE

SAN GIOVANNI TEATINO – Sabato 15 maggio, alle 10.30, in piazza Municipio, saranno consegnate la targhe a 12 attività storiche del territorio che hanno risposto a specifico avviso pubblico del Comune di San Giovanni Teatino, a seguito della delibera di Giunta Comunale n.47 del 12 marzo 2019, con la quale era stato istituito, appunto, il riconoscimento di “Attività Storica” del Comune.

Alla presenza del sindaco Luciano Marinucci e dell’assessore al Commercio Roberto Ferraioli, il riconoscimento sarà consegnato alle seguenti attività: Bar D’Angelo, Lamacchia Massimiliano Fotografo, Gruppo Mancini Ferramenta, Acconciatore Faieta Dario, Ing. Dante D’Amico, Di Nunzio Gianluca “Trattoria del Volante”, C6 ex Bar La Quercia, Autocarrozzeria Lupese Srl, Officina-Autocarrozzeria Simone Danilo, Autocarrozzeria Cantagallo Firmino, Commercio combustibili Sozio snc, Artigiana Ferro di Mincione Bruno.

“Finalmente – dichiara il Sindaco Luciano Marinucci – le condizioni epidemiologiche ci consentono, nel rispetto delle misure vigenti, di concludere la consegna delle targhe di attività storica ai dodici esercizi che hanno risposto al nostro avviso pubblico. I primi undici riconoscimenti erano stati consegnati prima della pandemia. Queste attività rappresentano un patrimonio inestimabile per la nostra comunità, in termini di forza identitaria, valori e sviluppo. La targa è un modo per valorizzare, promuovere e sostenere chi da anni lavora per e con il territorio, contribuendo alla sua crescita”.

“Il riconoscimento – spiega l’assessore al Commercio Roberto Ferraioli – viene attribuito alle attività commerciali che vantano una presenza storica sul territorio, a testimonianza della tradizione imprenditoriale e commerciale locale. In occasione di questo evento, il Sindaco consegnerà un riconoscimento anche alla nostra concittadina Chiara Di Cintio, che è arrivata prima alla finale regionale di Miss Adriatico 2020”.