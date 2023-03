SAN GIOVANNI TEATINO: EMERGENZA AMIANTO, “55O COPERTURE DA BONIFICARE”

SAN GIOVANNI TEATINO – Sono 550 le coperture in amianto su abitazioni, attività produttive, rimesse e altre tipologie di edifici per una superficie totale di oltre 200 mila metri quadri a San Giovanni Teatino.

A lanciare l’allarme il circolo cittadino del Pd che in conferenza stampa illustra dati e mostra immagini inequivocabili. A destare maggiori preoccupazioni sono le coperture in amianto di alcuni edifici, siti in zone cosiddette sensibili, cioè ad elevata densità abitativa, o situati nei pressi di edifici scolastici o campi sportivi.

“Si tratta di vere e proprie bombe ecologiche, già note alla stragrande maggioranza dei cittadini di San Giovanni teatino – fa notare Giuseppe Visca del coordinamento cittadino del Pd – esiste un piano per lo smaltimento in Comune – aggiunge – ma fino ad oggi saranno stati bonificati appena venti metri quadri.” C’è poi il caso dell’ Ex Saf, area contaminata, secondo i dati forniti dall’Arta, ed altamente inquinante, sulle cui sorti l’Amministrazione Comunale non da alcun segnale. Alla conferenza stampa presente anche il capogruppo del Pd in Regione Silvio Paolucci: “Come Regione – dice – purtroppo non esistono bandi specifici per la bonifica di aree contaminate come queste, anche se è stata fatta una mappatura, solleciteremo, per quanto di nostra competenza, interventi mirati.”