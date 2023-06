SAN GIOVANNI TEATINO: GENERAL TRACTOR DI CIANCARELLA INAUGURA NUOVA SEDE, “UN SOGNO CHE SI AVVERA”

SAN GIOVANNI TEATINO – “Un sogno che si avvera, siamo orgogliosi di aver raggiunto questo nuovo traguardo nonostante le tante difficoltà, siamo pronti per iniziare questa nuova avventura”.

C’è emozione nelle parole dell’aquilano Luciano Ciancarella che domani, 10 giugno, inaugurerà a San Giovanni Teatino la nuova sede di General Tractor, concessionaria Caterpillar che, fondata nel 2010 dalla ditta Ciancarella che con l’omonima società è in attività dal 1994, dispone di tutta la gamma dei prodotti Caterpillar compact line, con centinaia di macchine operatrici.

La nuova sede, in via Bolzano 6, è la prima ad aprire le porte fuori dall’Aquilano, in particolare in provincia di Chieti, in un territorio molto esteso particolarmente votato all’industria. Qui si punterà prevalentemente al noleggio dei mezzi, pur senza tralasciare vendita e riparazioni, mentre la Direzione generale resterà nel capoluogo regionale.

Ben 1000 metriquadri di spazio interno, 1.300 all’esterno e una prima dotazione di 80 mezzi. Un’importante opportunità di crescita e lavoro, con 8 persone del posto già assunte a tempo indeterminato, per un totale di 50 dipendenti tra tutte le sedi della regione.

“L’area l’abbiamo acquistata e completamente ristrutturata – spiega Ciancarella – è stato un lavoro lungo e complesso, ci siamo dovuti armare di tanta pazienza e buona volontà. Purtroppo abbiamo dovuto superare numerosi problemi e ritardi, a partire dal periodo Covid. Sono infatti almeno 4 anni che portiamo avanti questo progetto e dopo tante peripezie possiamo dire di aver raggiunto la meta”.

Domani, per l’inaugurazione, a partire dalle 11, è prevista la partecipazione di ben 400 clienti che assisteranno, tra le altre cose, alla presentazione di innovative macchine Caterpillar, accompagnati da musica e cibo fino a tarda sera.

“Siamo contenti di poter inaugurare questo nuovo spazio, che rappresenta davvero il frutto dei tanti sacrifici degli ultimi anni – aggiunge Ciancarella – In questo percorso tortuoso, comunque, abbiamo incontrato tante soddifazioni e ringraziamo chi, a cominciare dall’Amministrazione comunale, ci ha accolti e mai ostacolati”.

