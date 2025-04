SAN GIOVANNI TEATINO: PERDE IN CONTROLLO DELL’AUTO E SFONDA CANCELLO, MUORE 70ENNE

SAN GIOVANNI TEATINO – Perde il controllo dell’auto, sfonda un cancello e finisce dentro a un parco. E’ morta così, stamani, a Pescara, una 70enne di origini romene residente a San Giovanni Teatino (Chieti).

L’incidente è avvenuto nella riserva naturale Pineta Dannunziana. La donna stava percorrendo via Antonelli in direzione di via della Bonifica quando, all’altezza della rotatoria, ha perso il controllo della sua Fiat 600 e ha sfondato il cancello del parco, in quel momento chiuso al pubblico a causa degli alberi pericolanti per il vento.

Percorso un tratto della stradina di accesso all’area verde, l’auto ha concluso la sua corsa. Lanciato l’allarme, sul posto è intervenuto il 118, ma per la donna non c’era più nulla da fare. E’ probabile che all’origine dell’incidente e del decesso ci sia stato un malore.

Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia municipale di Pescara.