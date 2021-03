SAN GIOVANNI TEATINO: SCONTRO SU IPOTESI CANDIDATURA CHIACCHIARETTA

SAN GIOVANNI TEATINO – Il vicesindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, critica apertamente la scelta – “personale, non condivisa preventivamente, democraticamente ed esplicitamente con la maggioranza” – del sindaco Luciano Marinucci che nei giorni scorsi, “in una città blindata a causa della zona rossa e nel pieno delle operazioni per lo screening di massa per il tracciamento e la prevenzione del Covid-19, ha presentato il nome del futuro candidato sindaco che dovrebbe rappresentare e garantire la continuità con il lavoro dell’attuale amministrazione: Ezio Chiacchiaretta“.

“Una scelta – scrive Di Clemente in una nota – che suscita amarezza, perché manca di rispetto a chi in quella maggioranza ci ha creduto fin dall’inizio. È questo il trattamento che merita chi, come me, è stato tra i fondatori della lista Progetto Comune? Questa la riconoscenza riservata a chi, in entrambe le tornate elettorali, che ci hanno affidato l’incarico della guida della città, è risultato il primo degli eletti, con un consenso che ha premiato la disponibilità di essere sempre a servizio di tutti i cittadini?”.

“Il mio senso di responsabilità e la mia lealtà – sottolinea Di Clemente – sono sempre stati evidenti in questi dieci anni, in cui ho svolto la funzione di vicesindaco, orgogliosamente sia in rappresentanza della maggioranza eletta che a sostegno dei cittadini. La moneta con cui oggi viene ripagata questa lealtà è l’annuncio del futuro candidato sindaco nella persona di Ezio Chiacchiaretta, il quale è entrato a far parte del gruppo “Progetto Comune” soltanto negli ultimi anni, e che già ben due volte si è presentato, invano, alle elezioni come aspirante primo cittadino, l’ultima proprio in opposizione a Marinucci e alla lista dell’attuale maggioranza, che oggi si propone, invece, di guidare”.

“Il rispetto verso la persona di Chiacchiaretta rimane – precisa il vicesindaco – ma non posso condividere questa scelta illogica, che sembra cancellare con un colpo di spugna un lavoro decennale. Dal momento della sua nascita, Progetto Comune si è presentato come un luogo di condivisione di idee ed esperienze politiche diverse, di destra e sinistra, tutte in egual modo rispettate e tutelate”.

Download in PDF©