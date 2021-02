SAN GIOVANNI TEATINO, SCUOLE CHIUSE FINO A LUNEDI’ PER PROSEGUIRE TAMPONI SU STUDENTI

SAN GIOVANNI TEATINO – Dopo avere sentito il direttore generale della ASL2 Lanciano-Vasto-Chieti, Thomas Schael, e la Prefettura di Chieti, il sindaco di San Giovanni Teatino, Luciano Marinucci, ha deciso di prorogare ancora per qualche giorno la sospensione delle attività didattiche sul territorio, per consentire di intensificare i test rapidi sugli alunni delle scuole per tutta la settimana. Al momento, sulla base dei dati inviati dal Dipartimento di prevenzione della Asl, sul territorio si contano 235 positivi e 141 casi in quarantena.

“La mia decisione non arriva sull’onda dell’emotività – spiega il sindaco Marinucci – ma da una serie di dati che sono stati attentamente vagliati anche con il supporto della Asl e della Prefettura: 373 minori sottoposti a tamponi sono troppo pochi rispetto alla nostra popolazione scolastica, che è di oltre 1600 ragazzi, quindi la Asl mi ha chiesto lo sforzo di proseguire con i test fino a venerdì, per rientrare in sicurezza lunedì. Invito quindi caldamente tutte le famiglie a condurre i propri figli al Centro Anziani di Via Garibaldi fino a venerdì. È una grossa opportunità quella che ci ha offerto la Asl, che ringrazio molto. Vi ricordo che la mia è una decisione straordinaria, perché la sospensione delle attività didattiche in presenza è una scelta che spetta al governo o al Governatore della Regione. In via precauzionale, quindi, e per garantire il più alto livello possibile di sicurezza, sospendo le lezioni in presenza per tutta questa settimana, offrendo alla popolazione scolastica l’opportunità di sottoporsi a test. Mi raccomando, non sprechiamola”.

