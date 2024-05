“SAN GIULIANO A RISCHIO FRANE”: DA COMUNE L’AQUILA OK A MESSA IN SICUREZZA CON 950MILA EURO

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila, con una determinazione dirigenziale di fine aprile ha approvato definitivamente il progetto di fattibilità tecnico-economica di messa in sicurezza del Fosso di San Giuliano in quanto area a rischio idrogeologico, e dunque, in grado di creare disastri in caso di forti piogge o altro evento naturale. Il progetto è finanziato dal Ministero dell’Interno per 950mila euro sul Capitolo di Bilancio 2022 denominato “Messa in sicurezza dell’area a rischio idrogeologico del Fosso di San Giuliano – L’Aquila” e l’intero importo trova copertura nel Bilancio comunale.

Questo progetto ha copertura finanziaria nei fondi previsti dal Ministero dell’Interno nel 2018 nell’ambito di un più ampio piano di iniziative contro le frane di 5 milioni.

L’opera, che riguarda un’area frequentatissima dagli aquilani, è inserita nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche e gli atti sono stati trasmessi al Settore Bilancio, Equità Tributaria, Monitoraggio fondi post sisma, PNRR e FCS, per la attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria.

Nel 2018, furono avviati nel Fosso di San Giuliano interventi di manutenzione straordinaria volti a mitigare gli effetti corrosivi, dovuti al transito delle acque meteoriche, nel fosso stesso e sulla strada montana che sale verso la chiesa della Madonna Fore.

Le opere prevedevano in particolare, il decespugliamento delle scarpate stradali e fluviali, pulizia del terreno e pulitura degli alvei, regolarizzazione del fondo e profilatura delle pareti. Ora si va verso un intervento di natura più strutturale dopo tante segnalazioni dei residenti.