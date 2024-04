SAN MARTINO IN PENSILIS: TROVATO FERITO NELL’AUTO RIBALTATA, 81ENNE MUORE POCO DOPO

SAN MARTINO IN PENSILIS – E’ stato ritrovato intorno alle 7 nelle campagne di San Martino in Pensilis (Campobasso) un 81enne di cui non si avevano più notizie da ieri pomeriggio. Era ancora vivo quando sono arrivati i soccorritori, allertati da un passante che questa mattina ha notato l’auto dell’uomo ribaltata in mezzo alla vegetazione, ma è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente. Ieri era stato in un bar ieri e non aveva fatto ritorno a casa.

Nelle ricerche sono stati impegnati diversi mezzi dei Vigili del fuoco di Campobasso e di Termoli e il nucleo Droni arrivato dall’Aquila.

L’ottantunenne era stato visto l’ultima volta a bordo della sua auto sulla strada provinciale in direzione di Larino, il mezzo era stato poi geolocalizzata tra la strada provinciale 80 (‘ponte dello sceriffo’) e San Martino in Pensilis.