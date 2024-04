SAN NICOLO’ A TORDINO: DI BRINDISI NUOVO COMANDANTE DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI

TERAMO – Ha assunto il comando della Stazione dei carabinieri di San Nicolò a Tordino (Teramo) il Luogotenente C.S. Andrea Di Brindisi. Questa Stazione che ha giurisdizione sulla popolosa frazione teramana e su quelle limitrofe, è stata in precedenza diretta dal Luogotenente Claudio Ciardo, andato in congedo pochi mesi fa.

Il Luogotenente Di Brindisi che è nativo della Puglia si può definire abruzzese di adozione infatti ha trascorso molti anni della sua vita in questa regione. Lo stesso proviene dalla compagnia di Giulianova ove dirigeva l’aliquota Radiomobile del NOR. Si è arruolato nel 1988 quale carabiniere prestando servizio nel Lazio e in Basilicata. Nel 1989 vince il concorso per sottufficiale dell’Arma e dopo il superamento del corso di formazione nel 1991 viene nominato vice brigadiere e assegnato alla Stazione carabinieri di Chieti scalo quale sottufficiale in sottordine, incarico mantenuto fino al 1992 quando viene assegnato proprio alla stazione di San Nicolò a Tordino con il medesimo ruolo ove permarrà per oltre un anno. Nel 1993 viene trasferito alla radiomobile di Giulianova (Teramo) ove assume l’incarico di capo equipaggio fino al 2000 per poi comandare lo stesso reparto fino all’odierno trasferimento.

Il Luogotenente Di Brindisi è stato insignito con varie onorificenze nazionali, quali “Medaglia Mauriziana al merito di 10 lustri di carriera militare; “Medaglia D’Oro di lungo comando”; “Cavaliere O.M.R.I. al Merito della Repubblica Italiana; “Croce d’oro con torre per anzianità di servizio nell’Arma dei Carabinieri”.

L’Arma con la nomina del Luogotenente Di Brindisi ha voluto assicurare una continuità nel comando di questo importante presidio dell’Arma retto magistralmente per molti anni dal Luogotenente Ciardo.