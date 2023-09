SAN NICOLO’ A TORDINO: LADRI FALLISCONO COLPO IN ABITAZIONE, FUGGONO ABBANDONANDO REFURTIVA

TERAMO – Notte concitata a San Nicolò a Tordino, frazione di Teramo: due ladri hanno messo a segno un furto in abitazione, ma sono fuggiti a seguito del sistema di allarme entrato in funzione, e nella fuga hanno abbandonato la refurtiva in strada, recuperata e riconsegnata ai proprietari.

I due si erano introdotti in una abitazione rompendo una porta finestra, ma si è attivato il sistema di allarme. Un militare dei carabinieri che era nelle vicinanze ha inseguito a piedi uno dei ladri dopo aver allertato la centrale operativa. L’altro ladro è stato intercettato da alcuni abitanti della zona che non sono però riusciti a fermarlo. Entrambi i malviventi sono dunque riusciti a fuggire e le forze dell’ordine stanno dando la caccia all’uomo.