TERAMO – L’intera comunità di San Nicolò a Tordino, si stringe attorno ai familiari di Manuele Braca, scomparso a soli venti anni a causa di una malattia con la quale combatteva da tempo e che non gli ha lasciato scampo.

Manuele lascia papà Lino, mamma Patrizia e le sorelle Ines e Sabrina. I funerali si terranno oggi alle 14.30 nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli a San Nicolò.

Il padre di Manuele, molto conosciuto in città, è dirigente della Asd Sannicolese. “Esprimiamo tutto il nostro dolore”, scrive la società, “e tutta la partecipazione a fianco del dirigente Lino Braca, per la perdita dell’amato figlio Manuele. Siamo sconvolti, e l’unica cosa che vogliamo in questa circostanza è stare vicino a Lino e alla sua famiglia, in un momento così difficile e triste”.