SAN PANFILO D’OCRE: L’11 DICEMBRE APRE LE PORTE IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE

“+Sono iniziati da alcuni giorni i preparativi per Il Villaggio di Babbo Natale a San Panfilo d’Ocre (AQ) a cura dell’Associazione di promozione sociale SanPanfiliAmo.

L’ evento, dedicato in particolare ai bambini, si svolgerà l’11 Dicembre 2021 dalle ore 15.00 e interesserà i vicoli e le piazzette del meraviglioso e caratteristico centro storico del paese.

Babbo Natale sarà lieto di accogliere bambini e adulti nella sua magica casa, insieme ai suoi fedeli amici elfi, con tanti doni, desideri da ascoltare e storie da raccontare.

Nel Villaggio vi aspetterà inoltre un coloratissimo mercatino di Natale dedicato all’artigianato artistico locale e alle cose mai viste.

L’animazione sarà curata da Marco Valeri e Maria Elena Comperti.

L’associazione SanPanfiliamo ringrazia di cuore l’amministrazione comunale per il patrocinio, le aziende presenti nel territorio che hanno scelto di sostenere la realizzazione dell’evento e vi aspetta per un’esperienza da ricordare. Per l’ingresso al Villaggio di Babbo Natale sarà necessario il GreenPass”