SAN PANFILO D’OCRE: TORNA PER LA TERZA EDIZIONE LA FESTA DEL MEDIOEVO

L’AQUILA – Il tempo si ferma a San Panfilo d’Ocre. Il 2, 3 e 4 agosto 2025 il borgo dell’aquilano ospiterà la terza edizione della Festa del Medioevo, una rievocazione storica che unisce storia, arte e spettacolo. Tre giornate per riscoprire la nascita del Castello di Ocre, le radici del territorio, la magia del Monastero di Santo Spirito e il fascino di un passato che torna a vivere tra conferenze, visite guidate, teatro, musica, giochi, esperienze immersive e cucina medievale.

Il programma prenderà vita sabato 2 agosto, dalle 16:00, alla Chiesa Madonna dei Raccomandati, con una conferenza a cura del professor Alfonso Forgione, responsabile del laboratorio archeologico dell’Università degli Studi dell’Aquila, dal titolo “Dai Normanni agli Aragonesi: il Castello di Ocre e il suo territorio”.

L’approfondimento si incentrerà sulla nascita della fortificazione e la storia dei domini che si sono succeduti nel controllo della roccaforte. A seguire, verranno presentati i plastici ricostruttivi del castello di Ocre a cura di Domenico Impelluso e sarà possibile immergersi in un viaggio virtuale in 3D con l’esperienza “Ocre VR Experience”, a cura di Visualogy Lab.

Nel tardo pomeriggio, per le vie del borgo, lo spettacolo di teatromagia “LucuTheashow” animerà il centro storico, mentre alle 19:00, nella chiesa di San Panfilo, andrà in scena “Il ribelle di Dio”, spettacolo teatrale a cura dell’associazione culturale I Guastafeste, scritto e interpretato da Marco Valeri. Dalle 20:30 in piazza San Salvatore, nel cuore del borgo, si potrà partecipare alla cena medievale con piatti tipici dell’epoca, accompagnati dall’intrattenimento degli stessi Lucuthea. A conclusione della giornata, alle 21:30, sempre in piazza, lo spettacolo di giocoleria con il fuoco e la suggestiva gabbia infuocata chiuderanno la prima serata.

Domenica 3 agosto la giornata inizierà alle 9:30 con la visita guidata agli scavi archeologici del Castello Normanno di Ocre, con professor Forgione.

Alle 11:30, sempre presso la Chiesa Madonna dei Raccomandati, sarà possibile vivere nuovamente l’esperienza immersiva “Ocre VR Experience”. Il pomeriggio proseguirà dalle 14:30 con l’apertura del torneo di scacchi Rapid Chess FIDE, organizzato dall’ASD Scacchi L’Aquila seguito dalle 15.30, in piazza San Salvatore, dagli spettacoli di falconeria, esibizioni di rapaci, giocolieri, giullari e giochi popolari per bambini.

Alle 19:15, le vie del borgo saranno attraversate dallo spettacolo itinerante di sbandieratori e dame danzanti con i Bandierai Quattro Quarti dell’Aquila.

Dalle 20:15 in piazza, la premiazione del torneo di scacchi introdurrà lo spettacolo conclusivo della giornata: “Fuoco a corte”, una esibizione animata da fiamme e tizzoni ardenti.

Durante l’intera giornata di sabato e per tutta la domenica sarà inoltre visitabile un’esposizione permanente di opere di artisti locali lungo le vie del borgo.

Lunedì 4 agosto sarà cornice dell’ultima giornata di eventi, il Monastero di Santo Spirito d’Ocre, uno dei complessi monastici meglio conservati d’Abruzzo.

A partire dalle 15:30 sarà possibile partecipare a una visita guidata del monastero e del civico museo archeologico di Ocre, guidata dal professor Forgione.

Alle 18:00, nel suggestivo chiostro del monastero, lo spettacolo “Bel fior Dança”, con musiche e danze tra il XIV e il XVI secolo a cura di Aquila Altera e del gruppo Perra Mora, chiuderà la tre giorni con eleganza e poesia.

L’ingresso è gratuito per tutte le attività, eccetto la cena medievale per la quale è consigliata la prenotazione ai numeri 3479813006 e 3392305645.

Per la visita guidata al Monastero di Santo Spirito è possibile contattare i numeri 3479813006 o 3349899930.

Per partecipare al torneo di scacchi, info e iscrizioni via WhatsApp al numero 3397143820 o sul sito https://vesus.org/tournament/sIVA7HZF.