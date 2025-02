SAN PELINO: EX PUGILE MATTIA GEMINI SI TOGLIE LA VITA, AVEVA 33 ANNI, COMUNITA’ SCONVOLTA

AVEZZANO – Tragedia a San Pelino, in provincia dell’Aquila: l’ex pugile Mattia Gemini, 33 anni, è stato trovato senza vita questa mattina nella sua auto, parcheggiata in via Romana

Mattia si è tolto la vita con un’arma da fuoco. All’interno della sua auto è stato trovato un biglietto d’addio, ora al vaglio degli inquirenti. Sul luogo del ritrovamento sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia scientifica, il 118 e i carabinieri.

Mattia, che gestiva un’officina meccanica, lascia due figlie, a cui era profondamente legato. Era un ragazzo solare, appassionato del suo lavoro e circondato da tanti amici, così lo ricordano in molti nel piccolo centro Marsicano.