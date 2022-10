L’AQUILA – Gravissimo incidente questa mattina lungo la statale 17, all’altezza dell’abitato di San Pio delle Camere, in provincia dell’Aquila. Il bilancio è di una vittima, L.M. di 60 anni nato a L’Aquila ma da anni residente a Rieti, e di tre feriti, di cui uno in gravi condizioni, trasportato in codice rosso al San Salvatore dell’Aquila, con l’elisoccorso arrivato da Pescara. . Per cause da accertare, due auto si sono scontrate frontalmente.

Il traffico è stato provvisoriamente chiuso, in entrambe le direzioni e deviato sulla viabilità alternativa, con indicazioni sul posto.

Il personale dell’Anas e le Forze dell’Ordine sono intervenuti sul posto per la gestione della viabilità e per i rilievi del caso, al fine di ripristinare la circolazione il prima possibile.