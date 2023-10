SAN PIO DELLE CAMERE: PARTE “CONOSCI E DEGUSTA” IN OCCASIONE DELLA RACCOLTA DELLO ZAFFERANO

SAN PIO DELLE CAMERE – Tutto pronto per la 10 edizione della manifestazione Raccogli Conosci Degusta che si terrà a San Pio delle Camere (L’Aquila) il 28 e 29 ottobre 2023, in occasione della raccolta de Lo Zafferano dell’Aquila D.O.P.

Come ogni anno una vera esperienza non solo gastronomica, per vivere e conoscere lo Zafferano dell’Aquila Dop. L’Associazione Le Vie dello Zafferano ha come obiettivo di mantenere viva l’attenzione per uno dei prodotti d’eccellenza del territorio italiano e in particolare di quello abruzzese, lo Zafferano dell’Aquila Dop. Le giornate di “Raccogli Conosci Degusta” sono un percorso ricco di percezioni ed esperienze altamente coinvolgenti. Tutti coloro che lo desiderano potranno, accompagnati dai produttori locali, raccogliere lo zafferano, imparare a effettuare la sfioritura e l’essicazione degli stimmi in Piazza Redentore a San Pio delle Camere. Campi coltivati dai quali, proprio in queste settimane tra ottobre e novembre, nascono meravigliosi fiori di colore violetto, al cui interno ci sono tre pistilli, chiamati stimmi, tre fili di colore arancio o rossi, che una volta essiccati divengono la spezia vera e propria. Il raccolto avviene proprio in queste settimane.

La raccolta e l’essicazione dello zafferano sono azioni che vanno fatte nel giorno stesso in cui nei campi compaiono i fiori. La manifestazione organizzata dal Comune di San Pio delle Camere (AQ) e dall’Associazione Le Vie dello Zafferano: Sabato 28 ottobre Incontro ore 8.30 presso L’Agriturismo “Lo scrigno di Porpora” a San Pio delle Camere.

I partecipanti saranno accompagnati sui campi di zafferano per la raccolta. Ore 10.00 Piazza del Redentore a San Pio delle Camere per la sfioritura ed essiccazione degli stimmi di Zafferano. Ore 11.30 Organizzato da parte di “Majellando” passeggiata al Castello di San Pio delle Camere. Domenica 29 Ottobre Incontro ore 8.30 presso L’Agriturismo “Lo scrigno di Porpora” a San Pio delle Camere. I partecipanti saranno accompagnati sui campi di zafferano per la raccolta. Ore 10.00 Piazza del Redentore a San Pio delle Camere per la sfioritura ed essiccazione degli stimmi di Zafferano. Ore 11.30 Show Cooking con i Maestri Gelatieri coordinati da Francesco Dioletta (Tre coni Gelaterie dìItalia – Gambero Rosso) Ore 12.00 Tavola Rotonda “Le Eccelleze gastronomiche abruzzesi quale veicolo di sviluppo del territorio” Ore 13.00 Apertura Stand Gastronomici (menù a base di Zafferano dell’Aquila Dop” Ore 15.30 Organizzato da parte di “Majellando” passeggiata al Castello di San Pio delle Camere.