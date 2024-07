SAN PIO DELLE CAMERE: PERDE MEZZI AGRICOLI IN UN INCENDIO, PARTE RACCOLTA FONDI ONLINE

SAN PIO DELLE CAMERE – “Il 21 giugno un terribile incendio ha colpito un nostro paesano, Massimo Di Iulio, che viveva con i frutti dei suoi mezzi agricoli”.

Dalla frazione Castelnuovo di San Pio delle Camere, in provincia dell’Aquila, è partita una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare l’agricoltore a ripartire.

“Massimo – scrive l’organizzatrice dell’iniziativa solidale, Angela Fasci – è una persona gentile e di una bontà unica: nell’incendio ha perso alcuni mezzi importanti per il suo lavoro”.

“Io e mio figlio – continua – abbiamo pensato di chiedere aiuto in questo modo. Grazie non da me – conclude – ma da un uomo forte e gentile”.

La raccolta fondi, arrivata a 1.200 euro, è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-chi-ha-perso-i-sacrifici-di-una-vita